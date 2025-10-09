Irgendwann, als die Partie längst entschieden war und es nur noch um die Höhe des Sieges ging, hatte die ÖFB-Elf sichtlich nur noch ein Ziel: Marko Arnautovic gegen San Marino zum Rekordschützen Österreichs zu machen. Der Stürmer hatte schon in Halbzeit 1 beim zwischenzeitlichen 6:0 doppelt getroffen. Hiess: Noch ein Tor fehlte ihm, um den Bestwert des legendären Toni Polster zu egalisieren.

Es hat Spass gemacht, mich mit Toni zu messen. Ich würde jetzt gerne einmal mit ihm einen trinken gehen.

Chancen darauf boten sich etliche, aber der Legionär von Roter Stern sündigte mehrfach. Dann flutschte es ab der 83. Minute doch noch. Mit einem Doppelschlag innert einer Minute wuchs «Astronautovic» über sich hinaus, traf erst zum 9:0, machte dann das «Stängeli» perfekt – der höchste Sieg in Österreichs Geschichte. Nach dem historischen 45. Tor im Teamdress liess er sich von der gesamten Equipe feiern. Er wolle nun mit Polster «einen trinken gehen», kündigte ein emotionaler Arnautovic im anschliessenden Interview an.

Weil Bosnien-Herzegowina auf Zypern in der 96. Minute noch das 2:2 kassierte, führt Österreich die Tabelle nun alleine an.

WM-Qualifikation