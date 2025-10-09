Die Dänen gewinnen in Belarus gleich 6:0, die Färinger schocken Montenegro mit 4:0. Und auch die Niederlande siegen.

Gruppe C: Dänen-Defensive wahrt weisse Weste

Das Punktemaximum gab Dänemark beim 0:0 zum Auftakt gegen Schottland aus der Hand. Doch ein Gegentor musste Kaspar Schmeichel nach wie vor nicht hinnehmen. Belarus vermochte dies bei der 0:6-Heimpleite nicht zu ändern. Napolis Rasmus Höjlund traf doppelt. «Danish Dynamite» auf den Fersen bleibt Schottland, das zuhause Griechenland 3:1 bezwang.

Passend zum Thema Österreich demütigt San Marino Viererpack: Arnautovic löst bei «Stängeli» Polster ab

Gruppe L: Färöer überraschen, kein Tor bei Tschechien – Kroatien

Überraschung in der Gruppe L: Der Underdog Färöer schlug Montenegro überraschend mit 4:0 und ist mit 9 Punkten Dritter. 2 Spiele vor Schluss liegen die Kicker von den Schafsinseln 4 Punkte hinter den Tschechen (2.), die gegen Kroatien zu einem 0:0 kamen.

Gruppe G: Gakpo und die Penaltys

Der Favorit aus den Niederlanden gab sich bei Malta keine Blösse und siegte 4:0. Spielerisch schaute lang nichts Zählbares heraus, Cody Gakpo stellte dank zwei Penaltys (12./49.) auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Memphis Depay, der zunächst auf der Bank sass – weil er seinen Reisepass nicht hatte finden können.

WM-Qualifikation