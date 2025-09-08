Ganz hinten ist Slowenien mit Jan Oblak top besetzt. Und ganz vorne ist Benjamin Sesko auf dem Weg, noch top zu werden.

An die 70 Millionen Euro Marktwert von Benjamin Sesko kommt im Schweizer Team keiner auch nur annähernd heran. Das allein zeigt, wie gross das Potenzial des 22-jährigen Stürmers eingeschätzt wird. Auf ihn sollte die Nati im WM-Quali-Spiel gegen Slowenien das grösste Augenmerk legen. Doch wie tickt dieser Sesko überhaupt?

Ibrahimovic auf Youtube

Mit seinen 1,95 m gehört das Luftspiel zu Seskos Stärken. Sein Idol ist Zlatan Ibrahimovic. «Schon als kleiner Junge schaute ich mir jedes Youtube-Video von ihm an, das ich finden konnte», erzählte Sesko nach seinem Transfer zu ManUnited.

Legende: Erzielte vor einem Jahr in der Nations League einen Hattrick Benjamin Sesko. Getty Images/Jurij Kodrun

Anders als der kräftige «Ibra» ist Sesko eher schlaksig gebaut. Dennoch verfügt er über einen äusserst harten Schuss, selbst bei nur wenig Anlauf. In Sachen Technik hat der Slowene im Vergleich mit seinem schwedischen Vorbild noch Aufholbedarf, besonders unter Druck unterlaufen Sesko nicht selten Fehler bei der Ballannahme oder im Passspiel.

Klar ist aber: Zu viel Raum sollten die Schweizer Sesko nicht anbieten, denn seine Abschlussstärke ist schon jetzt «zlatanesk».

