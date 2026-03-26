Italien entscheidet den Halbfinal in den WM-Playoffs gegen Nordirland dank Toren von Sandro Tonali und Moise Kean mit 2:0 für sich.

Damit sind die Italiener noch einen Sieg von der Quali für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko entfernt.

Neben den Italienern kommt auch Bosnien-Herzegowina noch als dritter Schweizer Gruppengegner in Frage (Sieg nach Penaltyschiessen über Wales).

Hier geht's zur Übersicht der anderen Partien in der ersten Playoff-Runde.

Italien – Nordirland 2:0

Nordirland erwies sich für Italien in Bergamo als der erwartet hartnäckige Gegner. Die «Squadra Azzurra» tat sich lange sehr schwer und kam kaum zu Chancen. Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Übergewicht des Gastgebers stärker. Nachdem Mateo Retegui und Moise Kean den Führungstreffer noch verpasst hatten, machte Sandro Tonali in der 56. Minute keine Kompromisse mehr. Ein von den Nordiren nur ungenügend geklärter Flankenball landete vor seinen Füssen, der Newcastle-Akteur zog wuchtig ab und traf zum 1:0. In der Folge spannten die Italiener den sichtlich nervösen Trainer Gennaro Gattuso und das Publikum auf die Folter, ehe Kean seine Farben mit dem 2:0 erlöste (80.).

Wales – Bosnien-Herzegowina 1:1, 2:4 n.P.

Wales trat vor eigenem Anhang von Beginn an spielbestimmend auf und suchte entschlossen den Weg aufs gegnerische Tor. Ausser einem Pfostenschuss von Harry Wilson schaute aber vorerst nichts heraus. Das änderte sich in der 51. Minute: Daniel James' Distanzschuss landete etwas glücklich zum 1:0 im Tor. Bosnien erwachte und konnte sich auf Altmeister Edin Dzeko verlassen. Der 40-Jährige köpfelte den Ball in der 86. Minute zum 1:1 ins Tor. Nach einer torlosen Verlängerung behielten die Bosnier im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich, obwohl Ermedin Demirovic mit dem ersten Versuch gescheitert war. Damit kommt es am Dienstag im Playoff-Final zum Duell Bosnien-Herzegowina – Italien (ab 20:35 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App). Der Sieger komplettiert die WM-Gruppe B mit der Schweiz, Katar und Co-Gastgeber Kanada.

So geht's weiter

Alle vier Finalspiele um die letzten WM-Tickets werden alle bereits am kommenden Dienstag gespielt. Es kommt zu folgenden Affichen:

Bosnien-Herzegowina – Italien (live auf SRF zwei)

Kosovo – Türkei

Schweden – Polen

Tschechien – Dänemark

WM-Qualifikation