Der Kosovo ist nach einem 4:3-Spektakelsieg im Halbfinal der Playoffs in der Slowakei nur noch einen Sieg von der WM-Teilnahme entfernt.
Im Final kommt es für die Kosovaren am Dienstag in Tirana zum Duell mit der Türkei.
Auch Italien, Polen, Schweden, und Dänemark bleiben im Rennen für ein WM-Ticket.
Pfad C: Kosovos WM-Traum lebt
Slowakei – Kosovo 3:4: Zur Pause lagen die Kosovaren in Bratislava noch mit 1:2 zurück, doch die Mannschaft von Franco Foda, welche in ihrer WM-Quali-Gruppe hinter der Schweiz Rang 2belegt hatte, drehte nach dem Seitenwechsel mächtig auf. Fisnik Asllani (47.), Florent Muslija (60.) und Kreshnik Hajrizi (72.) sorgten für die Wende zugunsten der Gäste. Mehr als das 3:4-Anschlusstor durch David Strelec (94.) gelang den Slowaken nicht mehr.
Türkei – Rumänien 1:0: Auch die Türkei hat die halbe Strecke Richtung WM geschafft. In Istanbul wurde das Team von Nationalcoach Vincenzo Montella mit dem 1:0 seiner Favoritenrolle gegen Rumänien gerecht. Das goldene Tor im Stadion von Besiktas erzielte acht Minuten nach der Pause Aussenverteidiger Ferdi Kadioglu nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Arda Güler. Damit kommt es am Dienstag in Tirana zum Showdown zwischen dem Kosovo und der Türkei.
Pfad B: Schweden schaltet Ukraine aus
Ukraine – Schweden 1:3: Im Exil im spanischen Valencia misslang der Ukraine der Start in die Partie. Viktor Gyökeres brachte die Schweden mit seinem ersten Länderspieltor seit anderthalb Jahren schon in der 6. Minute in Führung. Nach der Pause machte der Arsenal-Stürmer seinen Hattrick perfekt (51./73.). Den Ukrainern gelang nur noch das Ehrentor (90.).
Polen - Albanien 2:1: In Warschau waren es die Gäste, die zuerst jubeln konnten. Arber Hoxha brachte die Albaner kurz vor der Pause auf die Siegerstrasse (42.). Die Polen schafften nach dem Seitenwechsel dank Robert Lewandowski (63.) und Piotr Zielinski (73.) aber die Wende. Das Entscheidungsspiel zwischen Schweden und Polen steigt in Solna/SWE.
Radio SRF 3, Abendbulletin, 26.03.2026, 23:03 Uhr
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mlo/czü