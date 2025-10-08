Der siebenfache Afrikameister Ägypten hat sich als 19. Team für die WM qualifiziert. Noch gedulden muss sich Kap Verde.

Legende: Schnürte in Casablanca einen Doppelpack Liverpool-Star Mohamed Salah. Keystone/EPA/Mohamed Hossam

Mohamed Salah hat sich mit Ägypten für die WM 2026 qualifiziert. Der Liverpool-Stürmer führte sein Team in Casablanca zu einem 3:0 gegen Dschibuti, womit der Sieg in Gruppe A perfekt ist. Salah steuerte beim souveränen Sieg in der 14. und 84. Minute zwei Tore bei.

Für Ägypten ist es die vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018. Vor vier Jahren hatte der siebenfache Afrikameister das WM-Ticket für Katar nach einer Niederlage gegen den Senegal im Elfmeterschiessen noch auf bittere Weise verpasst. Ägypten ist neben Marokko und Tunesien das dritte afrikanische Team, das für die Endrunde planen kann.

Kap Verde muss ins «Endspiel»

Noch nicht so weit ist Kap Verde. Die kleine Inselrepublik muss für ihren grossen Traum von der ersten WM-Teilnahme in ein «Endspiel». Die «Blauhaie» erreichten am Mittwoch im vorletzten Spiel beim Verfolger Libyen dank zweier später Tore ein 3:3. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den krassen Aussenseiter Eswatini am Montag reicht sicher, um das Ticket zu lösen.