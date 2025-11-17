Die Niederlande feiern zu Hause gegen Litauen einen 4:0-Sieg und lösen das WM-Ticket mühelos.

Das bereits qualifizierte Kroatien kommt knapp um einen Ausrutscher herum.

Deutschland gewinnt seine «Finalissima» gegen die Slowakei mit 6:0 und fährt ebenfalls an die WM.

Die Niederlande haben sich als siebtes europäisches Team für die WM-Endrunde 2026 in Nordamerika qualifiziert. Beim 4:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Litauen zeigte sich «Oranje» vor allem um die Stundenmarke herum offensiv eiskalt.

Innert 4 Minuten trafen Cody Gakpo per Handselfmeter (58.), Xavi Simons (60.) und Donyell Malen nach einem blitzschnellen Konter (62.) vom 1:0 zum 4:0. Auswärts in Litauen im September hatten sich die Niederländer noch zu einem 3:2 gemüht.

Mit wenig Ruhm bekleckerte sich das bereits für die Playoffs qualifizierte Polen zum Abschluss der WM-Quali. In Malta kämpften sich Robert Lewandowski und Co. spät zu einem 3:2-Sieg, die Entscheidung fiel erst in der 85. Minute. Piotr Zielinski traf nach einer schönen Einzelleistung.

Kroatien mit Wende, Tschechien mit Gala

Bereits am Freitag sein Ticket gesichert hatte sich Kroatien. In der Kehraus-Partie in Montenegro ging der WM-Dritte von 2022 dann nicht mehr mit der letzten Konsequenz ans Werk und geriet mit 0:2 in Rückstand. Oldie Ivan Perisic per Penalty (37.) sowie Kristijan Jakic (72.) und Nikola Vlasic (87.) drehten die Partie noch und siegten wie die Polen mit 3:2.

Playoff-Teilnehmer Tschechien kam im Parallelspiel der Gruppe L zu einem ungefährdeten 6:0 gegen Gibraltar.

WM-Qualifikation