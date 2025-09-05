Italien siegt in der WM-Qualifikation gegen Estland deutlich und findet in die Spur.

Frankreich besiegt die Ukraine dank Michael Olise und Kylian Mbappé.

Die Schweizer Nati zeigt beim 4:0 gegen den Kosovo eine überlegene Leistung.

Gruppe I: Italien bei Gattuso-Debüt erfolgreich

Der Start in die WM-Quali war der «Squadra Azzurra» gegen Norwegen noch gründlich misslungen – und auch gegen die Republik Moldau (2:0) konnte Italien nicht überzeugen. Im dritten Anlauf glückte dem Team von Neo-Trainer Gennaro Gattuso beim 5:0 gegen Estland ein weiterer deutlicher Sieg. Allerdings mussten sich die Anhänger der Italiener in Bergamo gedulden: Erst nach 58 Minuten brach Moise Kean den Bann. Mateo Retegui (69./89.), Giacomo Raspadori (71.) und Andrea Bastoni (90.+2) erhöhten. In der Schlussphase wurde Gattuso mit Sprechchören gefeiert. Im Kampf um Platz 2 hinter dem verlustpunktlosen Norwegen liess auch Israel beim 4:0 gegen die Republik Moldau nichts anbrennen.

Gruppe D: Frankreich dank den Top-Stars

Frankreich ist mit einem 2:0-Sieg in Breslau gegen die Ukraine in die WM-Qualifikation gestartet. Die Treffer für den zweifachen Weltmeister erzielten die Top-Shots: Bayerns Michael Olise (10.) und Kylian Mbappé (82.) sorgten für die Differenz. Die in ihrem Exil frenetisch angefeuerten Ukrainer wurden nach der Pause besser und kamen dem Ausgleich nahe, unter anderem durch einen Pfostenschuss. Erster Leader der Gruppe D ist indes Island. Die Insulaner fertigten Aserbaidschan gleich mit 5:0 ab. Das Skore eröffnete der ehemalige FCZ-Spieler Victor Palsson in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit.

Gruppe L: Mini-Sieg für Kroatien

Kroatien ist gegen die Färöer-Inseln mit einem blauen Auge davongekommen und ist auch nach 3 Partien noch ohne Verlustpunkt. Das Starensemble zitterte sich trotz klarem Chancenplus zu einem 1:0-Sieg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Hoffenheimer Andrej Kramaric. Weiter an der Spitze bleibt Tschechien, das in Montenegro 2:0 gewann. Die endgültige Siegsicherung gelang erst in der 96. Minute durch Vaclav Cerny.

Gruppe C: Griechenland fertigt Belarus ab

Griechenland ist vielversprechend in die WM-Quali gestartet: Die Hellenen liessen im Heimspiel gegen Belarus nichts anbrennen und legten schon nach 3 Minuten durch das 17-jährige Mega-Talent Konstantinos Karetsas mit 1:0 vor. Bis zur 36. Minute erhöhten Vangelis Pavlidis (17.), Tasos Bakasetas (21.) und Dimitrios Kourbelis. Für die Ehrentor sorgte der eingewechselte German Bakowsky vom Elfmeterpunkt. Im Parallelspiel trennten sich Dänemark und Schottland torlos.

