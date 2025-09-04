Die Niederlande lassen in der WM-Qualifikation gegen Polen erstmals Federn. «Oranje» kommt zuhause nicht über ein 1:1 hinaus.

Spanien bekundet in Bulgarien keine Probleme und fährt einen 3:0-Sieg ein.

Liechtenstein bleibt in Vaduz gegen Belgien chancenlos und kommt mit 0:6 unter die Räder.

Deutschland blamiert sich beim 0:2 in Bratislava gegen die Slowakei.

Gruppe G: Niederlande geben erstmals Punkte ab

Im dritten Spiel der WM-Quali haben die Niederlande erstmals keinen Sieg eingefahren. Aussenverteidiger Matty Cash nahm in der 80. Minute genau Mass und traf via Pfosten zum 1:1 für Polen. Dabei blieb es. Die Niederländer hätten vor heimischem Publikum in Rotterdam vorab in der ersten Halbzeit mehr als den Kopfballtreffer von Denzel Dumfries aus spitzem Winkel (28.) erzielen müssen. Tijjani Reijnders etwa traf nur den Pfosten. Robert Lewandowski, der nach der Ausbootung durch den ehemaligen Trainer Michal Probierz unter dessen Nachfolger Jan Urban in die polnische Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, blieb in seinem 159. Länderspiel ohne Treffer.

Gruppe E: Spanien startet mit ungefährdetem Sieg

Spanien hat sich in Sofia gegen Bulgarien keine Blösse gegeben und 3:0 gewonnen. Bereits in der 5. Minute brachte Mikel Oyarzabal den Europameister in Führung. Marc Cucurella mit einem strammen Schuss (30.) und Mikel Merino per Kopf (38.) erhöhten noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit liessen es die Iberer etwas ruhiger angehen. Der Start in die Quali-Kampagne ist dennoch vollauf geglückt. Im anderen Spiel der Vierergruppe besiegte die Türkei Georgien 3:2.

Gruppe J: Belgien zu stark für Liechtenstein

Eine Halbzeit lang hielt sich Liechtenstein im Vaduzer Rheinpark gegen das haushoch favorisierte Belgien einigermassen schadlos. Nach dem Kopfballtreffer von Maxim de Cuyper ging man mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Danach setzten die in Hellblau spielenden «Roten Teufel» aber zum Schaulaufen an. Youri Tielemans erhöhte nur 22 Sekunden nach Wiederanpfiff mit einer herrlichen Direktabnahme auf 2:0. Der Mittelfeldmann von Aston Villa, der Kevin de Bruyne (Torschütze zum 4:0) als Captain abgelöst hat, bezwang Liechtensteins Goalie Benjamin Büchel in der 70. Minute per Penalty zum 5:0 noch ein zweites Mal. Für den 6:0-Schlusspunkt sorgte Malick Fofana in der Nachspielzeit.

WM-Qualifikation