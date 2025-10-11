Legende: Sieht sich harscher Kritik ausgesetzt Jon Dahl Tomasson. Reuters/Valdrin Xhemaj

Nein, es lief wahrlich nicht viel für die Schweden am Freitagabend in Solna. Erst traf Alexander Isak freistehend nur den Pfosten (26.), ehe Lucas Bergvall sich vor dem leeren Schweizer Tor einen Aussetzer der gröberen Sorte leistete (42.).

Und als Schiedsrichter Anthony Taylor das Foul von Alexander Bernhardsson an Djibril Sow nach gut einer Stunde als penaltywürdig taxierte, war Schweden komplett bedient. Die Entscheidung war zumindest fragwürdig und sorgte für rote Köpfe bei «Tre Kronor».

Fragwürdige Wechsel

So liegen die Skandinavier mit nur 1 Punkt aus 3 Spielen auf dem letzten Platz der WM-Quali-Gruppe B – eine kolossale Enttäuschung. Entsprechend hart gehen die Medien mit Trainer Jon Dahl Tomasson ins Gericht.

Denn nicht nur das fehlende Wettkampfglück, sondern auch die Spielweise und die Auswechslungen gaben zu reden. So verzichtete Tomasson darauf, trotz Rückstand Millionen-Stürmer Anthony Elanga einzuwechseln. Ausserdem waren die Schweden nach dem 0:1 trotz rund 30 Minuten verbleibender Spielzeit zu keiner Reaktion mehr fähig, es gelang kein einziger Torschuss mehr.

Die Folge war ein Pfeifkonzert und Buhrufe von den Rängen, auf Transparenten wurde der Rücktritt des dänischen Trainers gefordert. Die schwedische Zeitung Aftonbladet meinte nach dem Debakel: «Eine Zukunft mit Tomasson ist kaum vorstellbar.» Im Podcast der Zeitung wurde der ehemalige Nationalspieler Pontus Wernbloom noch deutlicher: «Es ist Zeit, Tomasson zu feuern!»

Schon vor dem Spiel hatte Tomasson für Unruhe und Unverständnis gesorgt, hatte er doch Torhüter Robin Olsen abgesägt, der gegen Slowenien einen Treffer verschuldet hatte.

Nations League als Hintertür

Trotz aller Widrigkeiten und den desaströsen Auftritten hat Schweden im Kampf um ein WM-Ticket aber noch einen Trumpf in der Hinterhand – Nations League sei Dank. Als Sieger der Gruppe 1 in der League C dürften die Schweden einen Platz in den Playoff-Turnieren auf sicher haben.

Denn dort sind nebst den Gruppenzweiten aus den WM-Quali-Gruppen auch die 4 am besten klassierten Gruppensieger aus der Nations League zugelassen, die sich nicht unter den besten 2 der WM-Quali-Gruppen befinden. Ob Tomasson bei einer allfälligen Playoff-Teilnahme noch Trainer sein wird, ist eine ganz andere Frage.

