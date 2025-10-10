Die Schweizer Gruppengegner Slowenien und der Kosovo kommen im Direktduell in Pristina nicht über ein 0:0 hinaus.

In den letzten 20 Minuten drückte Slowenien, das vor dem 3. Spiel in der WM-Qualifikation erst bei 1 Punkt stand, auf die Entscheidung. Zan Vipotnik, Vanja Drkusic und Star-Stürmer Benjamin Sesko von Manchester United scheiterten allesamt mit dem Kopf. Letzterer setzte den Ball zudem bei anderer Gelegenheit aus wenigen Metern Entfernung über die Latte.

Vom Kosovo kam im eigenen «Fadil Vokkri Stadion» wenig. Am Ende zitterten sich die Gastgeber zum 0:0 und zu einem Punkt. Das spielt der Schweizer Nati in die Karten. Weil Schweden zeitgleich zu Hause gegen die Schweizer 0:2 verlor, rutschten die Skandinavier in der Gruppe B ans Tabellenende, Kosovo bleibt mit bereits 5 Punkten Rückstand erster Verfolger der Nati.

Die Super-League-Legionäre Amir Saipi (Lugano) und Kreshnik Hajrizi (Sion) kamen bei den Kosovaren nicht zum Einsatz – im Gegensatz zu den ehemaligen Schweizer Nachwuchs-Internationalen Leon Avdullahu und Albian Hajdari, die nach dem Nationenwechsel zum Stammpersonal im Team von Trainer Franco Foda gehörten.

Legende: Enttäuscht Die slowenischen Stars Benjamin Sesko und Jan Oblak. Keystone/Georgi Licosvki

So geht es weiter

Der Kosovo gastiert am Montag in Schweden. Slowenien empfängt in Ljubljana die Schweizer Nati (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der SRF Sport App).

Resultate