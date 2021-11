Legende: Muss sein Team auch in Rom nach vorne peitschen Italien-Trainer Roberto Mancini. imago images

Vor fast auf den Tag genau 4 Jahren stürzte Italien in eine Fussball-Depression: Der vierfache Weltmeister scheiterte in der Barrage an Schweden und verpasste damit die WM 2018 in Russland.

«Die Ereignisse von 2017 haben uns stark getroffen», gibt Leonardo Bonucci am Tag vor dem entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation gegen die Schweiz zu. Der Captain der «Squadra Azzurra» weiss aber auch: «Man lernt daraus. Wir waren schon vor dem EM-Final im Wembley nicht mehr ängstlich, und so wird es auch gegen die Schweiz sein.»

Mancini vorsichtig

143 Tage nach dem 3:0 in der EM-Vorrunde empfängt Italien die Nati erneut in Rom. Der Europameister nimmt die Favoritenrolle an, doch Trainer Roberto Mancini sagt auch: «Gegen die Schweiz sind es immer sehr schwierige Spiele.»

Dass er damit nicht falsch liegt, zeigte das Hinspiel vor zwei Monaten in Basel. Die Italiener waren überlegen, doch weil Yann Sommer einen Penalty von Jorginho abwehrte, endete die Partie 0:0.

Hätte Jorginho damals getroffen, könnten die Italiener jetzt etwas ruhiger ins Spiel gehen. So aber spricht Mancini vom «wichtigsten Spiel in diesem Jahr». Wichtiger also als der EM-Final? «Die Ausgangslage ist eine ganz andere. Hier geht es um die Teilnahme an der WM.»

Mit Belotti und Barella

Und diese darf der Europameister unter keinen Umständen noch einmal verpassen. Das Mancini-Rezept: «Wir dürfen nicht mit Angst spielen, wir müssen Freude zeigen, dann bekommen wir auch die richtige Unterstützung vom Publikum.» In Rom hat Italien übrigens seit 1953 kein Pflichtspiel mehr verloren.

Mancini liess durchblicken, dass Andrea Belotti den verletzten Ciro Immobile im Sturmzentrum ersetzen dürfte. «Es reicht vielleicht nicht für 90 Minuten, aber wenn er in den ersten 60 bis 65 Minuten trifft, bin ich auch zufrieden.» Zum Einsatz gelangen dürfte auch der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Nicolo Barella. «Er hat wieder normal trainiert», so Mancini.