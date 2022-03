Peru liess sich auf der Zielgeraden nicht mehr abfangen und sicherte sich in der WM-Qualifikation in Südamerika in der allerletzten Runde den Platz in den interkontinentalen Playoffs. Dank dem 2:0-Heimsieg in Lima gegen Paraguay beendeten die Peruaner die Ausscheidung auf dem 5. Rang.

Sie spielen nun im Juni bereits am WM-Schauplatz Katar gegen Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate um die fixe Teilnahme an der Endrunde (21. November bis 18. Dezember).

Legende: Die WM-Hoffnung bleibt am Leben Peru kann im Juni um ein WM-Ticket stechen. Keystone/EPA/Paolo Aguilar

Kolumbien kann Spiess nicht mehr umdrehen

Die Nationalelf Kolumbiens blieb um einen Punkt hinter Peru zurück. Dabei hatte der Viertelfinalist der WM 2014 seine Aufgabe mit einem 1:0-Sieg bei Venezuela gelöst.

Brasilien, Argentinien, Uruguay und Ecuador hatten sich die direkten Tickets in Südamerika bereits zuvor gesichert. Mit 45 Punkten glückte der «Seleçao» ein Punkterekord in der Ausscheidung. Derweil stellten die «Gauchos» dank dem 1:1 in Ecuador eine drei Jahrzehnte alte Bestmarke von 31 Auftritten ohne Niederlage ein.