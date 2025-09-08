Im Duell der beiden Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation setzt sich überraschend der Kosovo mit 2:0 durch.

In der Weltrangliste liegen Schweden (29) und der Kosovo (95) satte 66 Positionen auseinander. Am Montagabend trennten die beiden Teams zwei Kontertore – allerdings in diesem Fall zuungunsten des Favoriten.

Bei der 0:2-Auswärtsniederlage kumulierten die Schweden mit ihrer Traumoffensive um Viktor Gyökeres und Anthony Elanga zwar viel mehr Ballbesitz, offenbarten aber in zwei entscheidenden Momenten klaffende Lücken in der Abwehr. Nach 26 Minuten brach Elvis Rexhbecaj durch und stellte mit etwas Glück und einem Prellball auf 1:0.

Auch Isak ohne Einfluss

Kurz vor der Pause doppelte Captain Vedat Muriqi auf ähnliche Art und Weise nach: Wieder waren die Skandinavier weit aufgerückt, Muriqi schloss den Konter auf Zuspiel des mitgelaufenen Albion Rrahmanis zum 2:0 ab.

Legende: Jubelt vor den enttäuschten gelbgekleideten Fans Kosovo-Captain Vedat Muriqi. Keystone/Georgi Licovski

Auch in der Folge kam der schwedische Favorit zu keinem Tor, trotz Einwechslung von Stürmerstar Alexander Isak (72.), seit kurzem teuerster Transfer der Premier-League-Geschichte. In der Tabelle der Gruppe B bleibt Schweden nach 2 Spielen auf 1 Punkt sitzen, Kosovo steht neu bei 3 Zählern.

WM-Qualifikation