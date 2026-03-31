Bosnien-Herzegowina eliminiert Italien in den WM-Playoffs nach Penaltyschiessen und löst das Endrundenticket.

Die Bosnier werden damit an der WM 2026 Gruppengegner der Schweiz.

Hier geht's zu den weiteren WM-Playoff-Partien des Abends.

Das Warten geht weiter: Italien verpasst zum dritten Mal in Serie eine Weltmeisterschaft. Im entscheidenden WM-Playoff-Spiel in Bosnien-Herzegowina versagten den Italienern im Penaltyschiessen die Nerven. Nur einer von drei Schützen traf, während bei den Bosniern alle vier Schützen souverän verwerteten. Während das Heimteam über die erste Qualifikation seit 2014 jubelte, mussten die Italiener die nächste Enttäuschung verkraften.

Nach der regulären Spielzeit hatte es wie auch nach der Verlängerung 1:1 gestanden. Die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Elfmeterschiessen platzten dann schnell. Pio Esposito versuchte sich zuerst und schoss direkt drüber, Bryan Cristante haute seinen Schuss an die Latte. Goalie Gianluigi Donnarumma hatte seine Hände beim letztlich entscheidenden Penalty von Esmir Bajraktarevic zwar dran, sah die Kugel aber doch hinter sich im Netz einschlagen.

Tabakovic rettet Bosnien-Herzegowina

In der regulären Spielzeit war Italien nach einem Fehlpass von Bosnien-Goalie Nikola Vasilj nach einer Viertelstunde durch Moise Kean in Führung gegangen. Die vielleicht entscheidende Szene spielte sich dann aber vier Minuten vor der Pause ab. Alessandro Bastoni konnte seinen Gegenspieler als letzter Mann nur mit einem Foul stoppen – Rot.

Mit einem Mann mehr drückte das Heimteam dann angetrieben von den 9500 Fans in Zenica auf den Ausgleich. Diverse Chancen wurden vergeben, bis der eingewechselte Haris Tabakovic die Kugel in der 79. Minute doch noch zum verdienten Ausgleich über die Linie drückte. Der Stürmer, der einst auch bei YB und GC in der Super League seine Spuren hinterlassen hatte, wurde damit zum bosnischen Helden.

Italien muss sich vorwerfen lassen, dass es in der 2. Halbzeit das Offensivspiel fast komplett einstellte. Einzig ein Ausflug von Torschütze Kean sorgte für Gefahr, doch er verfehlte nach einem langen Solo-Sprint. Die italienische Defensive hielt zwar lange dicht – wegen Tabakovic und dem Elfmeterschiessen platzte am Ende aber doch der WM-Traum.

Auch Trainer Gennaro Gattuso, der das Amt als Nationaltrainer im Juni 2025 übernommen hatte, konnte das grosse Ziel des Europameisters von 2021, die Rückkehr auf die WM-Bühne, also nicht erfüllen. Stattdessen fährt Bosnien-Herzegowina an das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. In der Gruppe B treffen die Bosnier neben Kanada und Katar auch auf die Schweiz.

Resultate