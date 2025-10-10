Der Nati-Trainer ist nach dem 2:0 gegen Schweden voll des Lobes. Auch Captain Granit Xhaka ist «zufrieden».

Auf dem Platz formierte sich eine Jubeltraube, an der Seitenlinie strahlte Nati-Coach Murat Yakin über das ganze Gesicht. Der Grund für die ausgiebige Freude war Johan Manzambi. Der eingewechselte Offensivspieler hatte soeben das 2:0 für die Schweiz erzielt und damit den Sieg in der WM-Qualifikation gegen Schweden perfekt gemacht.

Zeitspiel? Nicht mit Manzambi

«Er hat einen unglaublichen Tordrang, das habe ich noch selten bei einem Spieler gesehen», lobte Yakin seinen Joker. Er habe zuerst gedacht, Manzambi breche den Lauf ab und spiele auf Zeit, aber: «Er hat einen solchen Hunger, ein Tor zu schiessen. Es ist wirklich erfreulich, ihm zuzuschauen.»

«Ich habe es einfach probiert», erklärte Manzambi sein Tor. «Ich fühle mich in diesem Team sehr wohl und hoffe, dass ich so weitermachen kann.»

Nicht nur Manzambi, auch die anderen Einwechselspieler hätten sich nahtlos eingefügt. So auch Djibril Sow, der mit seinem Lauf den Penalty, der schliesslich zum 1:0 führte, herausholte. «Die Entstehung hat mich sehr gefreut. Wir haben in der Pause gesagt, dass wir über die Seite und die Tiefe attackieren wollen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht. Das war die Aufgabe von Djibril», schwärmte Yakin.

Erster Xhaka-Penalty seit 2018

Zum Penalty schritt danach Granit Xhaka. «Eigentlich wollte Breel schiessen, aber ich hab ihm dann gesagt: ‹Komm, ich nehme ihn (den Ball, Anm. d. Red.) und dann schauen wir.› Am Schluss war dann etwas Erfahrung im Spiel», schmunzelte der Captain. Wobei: In Sachen Elfmetern ist Xhaka im Nati-Dress nicht sonderlich erfahren. Es war sein erster Penalty seit 2018, gar der erste in einem Pflichtspiel seit 9 Jahren.

Diese Selbstverständlichkeit steht sinnbildlich für die jüngsten Auftritte dieser Nationalmannschaft. Oder um ein Fazit in Xhakas Worten zu ziehen: «Verdiente 3 Punkte. Insgesamt 9 Punkte. Wir sind zufrieden.»