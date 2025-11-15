Legende: Doppeltorschützin für den FCZ Naomi Mégroz. Keystone/Andreas Becker/Archiv

Die Frauen des FC Zürich präsentieren sich weiterhin in bester Torlaune. Die Zürcherinnen schickten in der 10. Runde der Women's Super League Schlusslicht Thun mit einer 7:1-Packung nach Hause und behaupteten damit Rang 4. Der FCZ hat in den letzten 5 Partien nicht weniger als 22 Treffer erzielt.

Auch bei YB hält das Hoch an. 3 Tage nach dem starken 3:0-Erfolg im Europa Cup auswärts gegen Sparta Prag kamen die Bernerinnen zuhause gegen St. Gallen zu einem 2:0. Für die Meisterinnen, die in der Tabelle einen Punkt vor dem FCZ auf Rang 3 liegen, war es in der Liga der 3. Sieg in Serie (wettbewerbsübergreifend sogar der 8.).

Servette gibt sich keine Blösse, GC bleibt dran

Ganz an der Spitze präsentiert sich auch nach 10 Runden das gleiche Bild. Servette Chênois feierte einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen Luzern und belegt weiterhin ohne Niederlage den 1. Platz. Mit 4 Punkten Rückstand folgt GC. Die Grasshoppers siegten auswärts gegen Rapperswil-Jona mit 3:1. Basel (Rang 5) mühte sich in Aarau dank eines Treffers kurz vor Schluss zu einem 1:0-Erfolg.

Women's Super League