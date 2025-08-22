Basel startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Aarau in die WSL-Saison. Im «Joggeli» will man das Feuer entfachen.

Trotz einer über weite Strecken guten bis sehr guten Saison blieb dem FC Basel im Frühling vor allem die Ernüchterung. Als Favorit in den Cup-Final gestiegen, musste man sich den FCZ Frauen mit 0:1 beugen. Und in der Meisterschaft bedeutete als Quali-Zweiter im Playoff-Halbfinal überraschend GC Endstation.

Vorsichtig optimistisch

In der Zwischenzeit ist die Enttäuschung aber der Vorfreude auf die neue Spielzeit gewichen. Während es im Kader über den Sommer zu einigen Mutationen gekommen ist, steht an der Seitenlinie weiterhin Kim Kulig.

Die deutsche Trainerin sieht in den vielen Wechseln eher eine Chance als ein Problem: «Gerade das macht meinen Job so interessant. Ich habe ein talentiertes und hungriges Team. Ich glaube, dass wir enormes Entwicklungspotenzial haben.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie der 1. Runde der Women's Super League zwischen dem FC Basel und den Aarau Frauen ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Darauf, ein konkretes Saisonziel zu nennen, verzichtet Kulig indes: «Ich habe viel aus den letzten zwei Jahren gelernt, als wir hohe Ziele nach aussen ausgesprochen haben», so ihre Begründung. Den Ehrgeiz hat die 35-Jährige aber nicht verloren, im Gegenteil: «Ich will jedes Spiel gewinnen, klar. Wir sind sehr ambitioniert beim FC Basel. Und doch will ich im Moment bleiben und nicht zu weit nach vorne schauen.»

Auftakt im «Joggeli»

Einen ersten Schritt in die richtige Richtung möchte der FCB am Samstag in seinem Auftaktspiel der Women's Super League gegen Aarau machen. Die Partie findet nicht wie üblich im Leichtathletik-Stadion statt, sondern im St. Jakob-Park: «Das ist ein grosses Statement für den Frauenfussball», freut sich Fabian Sanginés.

Der Leiter Frauenfussball beim FCB hofft auf zahlreiche Matchbesucherinnen und -Besucher. Und darauf, dass die Euphorie von der Heim-EM auf die heimische Liga überschwappt: «Wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Spektakel bieten und dafür sorgen, dass die Leute wieder zu uns kommen, weil sie sich mit dem FCB identifizieren können», so Sanginés.

Women's Super League