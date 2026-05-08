Die Frauen des FC St. Gallen haben turbulente Tage hinter sich. Nach dem erfolgreichen Protest gegen die Wertung des Rückspiels im Playoff-Viertelfinal gegen Basel stiess man doch noch unverhofft in die Halbfinals vor. Basel hatte mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt, die nicht auf dem Matchblatt stand. Am Montag hiess der Schweizerische Fussballverband den Rekurs der Ostschweizerinnen gut – nun spielt St. Gallen statt dem FCB um den Einzug in den Playoff-Final.

«Es waren über das Wochenende emotionale Tage. Man wusste nicht so recht, ob man quasi draussen ist oder ob es weitergeht», sagte FCSG-Trainerin Jasmin Schweer in SRF-Interview. Trotz der Ungewissheit erhielten die Spielerinnen über das Wochenende frei. «Wir mussten abwarten – beeinflussen konnten wir ohnehin nichts», so Schweer.

Wenn man die Tabelle anschaut, sind wir Aussenseiter. Aber für uns ist das nichts Spezielles und wird uns nicht verunsichern.

Unabhängig vom Forfait-Entscheid wäre die Saison für St. Gallen noch nicht beendet gewesen. Statt nun jedoch bedeutungslose Klassierungsspiele zu absolvieren, bietet sich plötzlich die Chance auf den Finaleinzug. Die St. Gallerinnen – nach der Qualifikation auf Rang 6 klassiert – hatten bereits gegen Basel gezeigt, dass sie mit stärker eingeschätzten Teams mithalten können. Entsprechend selbstbewusst geht man in das Duell mit Meister YB (2. der Qualifikation). In der Vorrunde holte St. Gallen zuhause ein 1:1, auswärts im Wankdorf setzte es eine 0:2-Niederlage ab.

«Wir gehen mit viel Zuversicht und Selbstvertrauen in die beiden Partien», sagt Stürmerin Eva Bachmann. «Wir haben YB analysiert und wissen, was uns erwartet. Wenn man die Tabelle anschaut, sind wir Aussenseiter. Aber für uns ist das nichts Spezielles und wird uns nicht verunsichern. Unsere Reise kann noch weitergehen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Halbfinal-Hinspiel in der Women's Super League zwischen St. Gallen und YB können Sie am Freitag ab 18:45 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Anpfiff der Partie ist im 19 Uhr.

Ähnlich sieht es Teamkollegin Franziska Gaus: «YB ist nicht ohne Grund Meister. Aber wir sehen unsere Chancen, wenn wir sie unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Dafür müssen wir unsere Stärken konsequent ausspielen.» Das Hinspiel findet am Freitagabend im St. Galler Kybunpark statt. Das Rückspiel ist für den 16. Mai im Wankdorf terminiert.

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