Die FC Basel Frauen verpassen den Playoff-Halbfinal wegen einer 0:3-Forfait-Niederlage. St. Gallen steht im Halbfinal.

Legende: Müssen eine bittere Pille schlucken Coumba Sow und ihr FC Basel. Freshfocus/Philipp Kresnik

Die Direktion Frauenfussball des Schweizerischen Fussballverbands wandelt den 4:1-Sieg n.P. des FC Basel im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen St. Gallen in eine 0:3-Forfait-Niederlage um. Damit stehen neu die Ostschweizerinnen im Halbfinal gegen YB.

Grund dafür ist der Einsatz einer Spielerin, die nicht auf dem Matchblatt aufgeführt war. Ausserdem überschritt der FCB die zulässige Anzahl Wechselgelegenheiten.

Basel verzichtet auf Rekurs

Basel teilte nach Bekanntwerden des Urteils mit, «aufgrund der Sachlage und im Sinne des Sports» auf einen Rekurs zu verzichten. Der Klub spricht von einem «administrativen Fehler», man werde den Vorfall intern aufarbeiten.

Die Hinspiele der beiden Playoff-Halbfinals FCZ - Servette und St. Gallen - YB finden am kommenden Wochenende statt.

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