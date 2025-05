Am Sonntag im «Sportpanorama» um 18:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App sind YB-Trainerin Imke Wübbenhorst und Kapitänin Stephanie Waeber zu Gast. Vorerst aber steht in der Stadt Bern eine Freinacht an, um den Titel der YB-Frauen gebührend zu feiern.