Nach einem möglicherweise nicht regulären Wechsel der FCB Frauen im Playoff-Viertelfinal gegen St. Gallen reagiert der Verband.

Legende: Bleibt es beim Weiterkommen des FC Basel? Ein formeller Fehler könnte die Wertung der Partie beeinflussen. Freshfocus/Philipp Kresnik

Das Rückspiel des Playoff-Viertelfinals in der Women's Super League zwischen Basel und St. Gallen hat ein Nachspiel. Unmittelbar vor dem Penaltyschiessen, das die Baslerinnen mit 4:1 für sich entschieden, wechselte Trainer Omar Adlani Lena Bubendorf ein. Dieser Wechsel gab danach zu reden, weil die betreffende Spielerin nicht auf dem offiziellen Matchblatt figurierte.

Nun hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) reagiert. Man prüfe «einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Spielerin sowie den Verdacht einer möglichen Überschreitung der zulässigen Anzahl Auswechselgelegenheiten», heisst es in einer Mitteilung. Grundlage der Untersuchung ist ein Einspruch von St. Gallen, der unmittelbar nach der Partie und damit fristgerecht eingereicht wurde.

Der FC Basel wird aufgefordert, bis Montag um 12:00 Uhr zum Vorfall Stellung zu nehmen. Danach wolle die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall abschliessend prüfen. Gegenüber SRF machte der FCB am Sonntag einen technischen Fehler geltend: «Nach Abklärungen gab es im Zusammenhang mit den Kaderlisten ein Problem mit einem internen Tool des SFV.»

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