Am Wochenende geht's in der Women's Super League in die heisse Phase. Im Wankdorf steigt das Berner Derby.

Legende: Klare Rollenverteilung Thun gastierte im Rahmen des Schweizer Cups im Dezember im Wankdorf. Und wurde von YB mit 0:4 nach Hause geschickt. IMAGO / STEINSIEK.CH

Nach den beiden Pflichtsiegen in der WM-Qualifikation kehrt im Schweizer Frauenfussball nun wieder der Alltag ein. Nach knapp einem Monat Unterbruch biegt die Women's Super League auf die Schlussgerade der Qualifikation ein. Noch 4 Runden sind zu spielen, dann sind die Plätze für die Viertelfinals respektive die Auf-/Abstiegsrunde bezogen.

YB schielt nach oben – Rückkehr der Zwillinge

Besonderes Augenmerk liegt am 19. Spieltag auf dem Berner Derby. Im Wankdorf empfängt YB den FC Thun. Während die Stadtbernerinnen noch Rang 2 im Auge haben – GC liegt nur 2 Punkte vor YB, während Leader Servette mit 11 Zählern Vorsprung enteilt ist –, hat das Tabellenschlusslicht bescheidenere Ziele: Die Teilnahme an der Auf-/Abstiegsrunde soll mit dem Sprung auf den 8. Rang im Schlussspurt noch vermieden werden.

Eine ganz besondere Partie wird es für Rilana und Selina Ueltschi. Die Zwillingsschwestern, die bei YB ausgebildet wurden, schnüren ihre Schuhe unterdessen beide für den FC Thun.

Women's Super League