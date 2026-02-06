Nach 12 von 18 Runden führt Servette-Chênois die Tabelle der Women's Super League dank 10 Siegen und 2 Remis souverän an. GC auf Rang 2 liegt bereits 7 Punkte zurück und befindet sich im Kampf mit YB, dem FCZ und Basel um eine möglichst gute Ausgangslage für die Playoffs. Die 4 Teams auf den Rängen 2-5 trennen nur 3 Zähler.
Am anderen Ende der Tabelle finden sich Aarau und Thun wieder. Beide Teams brauchen dringend ihren 1. Saisonsieg, wenn sie Luzern auf Rang 8 noch bedrängen und den Gang in die Abstiegsrunde verhindern wollen.
Warten auf Bachmanns Rückkehr
Während der Winterpause stand die WSL vor allem einmal im Rampenlicht: YB gelang mit der Verpflichtung von Ramona Bachmann ein Transfercoup. Nach ihrem Kreuzbandriss im letzten Juni müssen sich die Fans aber wohl noch eine Weile bis zum Debüt der 35-Jährigen gedulden.
Aber auch andere Teams waren auf dem Transfermarkt tätig. Thun bediente sich beim Kantonsrivalen und übernahm YB-Meistergoalie Tamara Biedermann auf Leihbasis. Leader Servette lieh derweil die 19-jährige Spanierin Cristina Libran von Juventus Turin aus.