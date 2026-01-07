Legende: Kehrt nach 19 Jahren in die Schweiz zurück Ramona Bachmann. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Ramona Bachmann schliesst sich dem Schweizer Meister YB an.

Die 153-fache Nationalspielerin kehrt nach rund 19 Jahren im Ausland in die Schweiz zurück.

Seit ihrem Kreuzbandriss im Juni 2025 kurz vor der Heim-EM hat die 35-Jährige kein Spiel mehr bestritten.

Transfer-Coup in der höchsten Spielklasse des Schweizer Frauenfussballs: Die 153-fache Nati-Spielerin Ramona Bachmann trägt neu das Trikot der YB-Frauen. Die 35-Jährige unterschreibt bei den amtierenden Meisterinnen einen Vertrag bis 2028.

Derzeit kämpft sich Bachmann, die in der Nationalmannschaft bisher 60 Tore erzielt hat, nach einem Kreuzbandriss zurück. Diesen hatte sich die Offensivspielerin drei Wochen vor der Heim-EM 2025 zugezogen, wonach sie das Turnier verpasste. Laut der Medienmitteilung ist zu erwarten, dass Bachmann im Frühling erstmals für YB zum Einsatz kommen wird. Dabei werde der Klub ihr «die notwendige Zeit zur vollständigen Genesung geben.»

Für die Luzernerin bedeutet der Wechsel zu YB nach rund 19 Jahren im Ausland die Rückkehr in die Schweiz. Dabei spielte sie unter anderem für Wolfsburg, Chelsea, Paris Saint-Germain und zuletzt für Houston.