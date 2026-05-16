Die YB Frauen stehen im Playoff-Final der Women's Super League und können dort ihren Titel verteidigen.

Im Halbfinal-Rückspiel gegen St. Gallen reicht den Bernerinnen zu Hause ein 1:0 (Hinspiel: 3:1).

In den beiden Endspielen wartet Servette Chênois, das am Freitag den FCZ mühelos ausgeschaltet hat.

Im Playoff-Final der Women's Super League kommt es zum Duell zwischen den YB Frauen und Servette Chênois. Die Bernerinnen setzen sich im Halbfinal gegen St. Gallen durch.

Den Grundstein hatten die YB Frauen bereits mit dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel gelegt. Vor heimischem Publikum verteidigten die Bernerinnen ihren Vorsprung problemlos und kamen durch Giulia Schlups Treffer in der 81. Minute zum 1:0-Erfolg.

Servette gewann alle Saisonduelle

Damit bietet sich YB weiterhin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr holte sich der Klub dank eines Sieges im Penaltyschiessen gegen GC den ersten Meistertitel seit 2011.

In den Finalspielen vom 25. und 29. Mai sind die Genferinnen jedoch zu favorisieren. Die Qualifikationssiegerinnen holten elf Punkte mehr als das zweitplatzierte YB, entschieden beide Ligaduelle für sich und setzten sich im März auch im Cupfinal mit 1:0 durch.

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