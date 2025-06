800-m-Läuferin Audrey Werro fährt in Stockholm mit Platz 4 ihr bisher bestes Diamond-League-Resultat ein.

Annik Kälin reicht es im Weitsprung mit 6,67 m zu Rang 6.

So nahe war Audrey Werro in der Diamond League einem Podest noch nie: Die Freiburgerin lieferte in Stockholm ein konstantes 800-m-Rennen ab und lief auf Platz 4. Am Schluss fehlten ihr 35 Hundertstel auf die drittplatzierte Südafrikanerin Prudence Sekgodiso. Mit einer Zeit von 1:58,35 Minuten blieb Werro etwas mehr als eine Sekunde über dem Schweizer Rekord, den sie Ende Mai in Polen aufgestellt hatte.

Den Sieg in der schwedischen Hauptstadt holte sich nach einer Aufholjagd die Britin Georgia Hunter Bell in 1:57,66 Minuten. Sie verwies die Kenianerin Mary Moraa um 17 Hundertstel auf den 2. Rang.

Kälin ohne Exploit

Mit Annik Kälin war am Sonntag im Weitsprung noch eine weitere Schweizerin im Einsatz. Die 25-jährige Mehrkampf-Spezialistin konnte an ihrem ersten Diamond-League-Meeting im Ausland nicht mit der Weltspitze mithalten. Ein Sprung auf 6,67 Meter im dritten Versuch brachte ihr im zehnköpfigen Finalfeld den 6. Platz ein.

Auf die überragende Siegerin Tara Davis-Woodhall (USA), die mit 7,05 Metern einen neuen Meetingrekord aufstellte, fehlten der Bündnerin knapp 40 Zentimeter. Das Podest komplettierten Larissa Iapichino (ITA, 6,90 m) und Jasmine Moore (USA, 6,76 m).

