Sha'Carri Richardson ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Die US-Sprinterin wurde in Florida festgenommen.

Legende: Muss sich wegen eines Verkehrsdelikts verantworten Sha'Carri Richardson. Keystone/AP/Petr David Josek

Laut Medienberichten soll die frühere Weltmeisterin über 100 m in ihrem Auto mit über 100 Meilen pro Stunde unterwegs gewesen sein. Gemäss der Gefängnisunterlagen wurde sie deshalb festgesetzt und wegen gefährlicher Geschwindigkeitsüberschreitung angeklagt. Die Kaution soll bei 500 US-Dollar liegen.

In Florida gilt seit Juli 2025 ein besonders strenges «Super Speeder Gesetz». Dieses zielt darauf ab, die Zahl der Verkehrstoten und schweren Unfälle zu bekämpfen. Eine erste Verurteilung kann bis zu 30 Tage Haft und eine Geldstrafe von 500 Dollar nach sich ziehen.

Olympia 2021 verpasst

Richardson fällt nicht zum ersten Mal abseits des Sportlichen auf. 2021 war sie von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen worden, weil sie nach ihrem Sieg bei den US-Trials positiv auf Marihuana getestet wurde und eine einmonatige Sperre erhielt. Im Juli vergangenen Jahres sass die 25-Jährige kurzzeitig in Haft, nachdem sie ihren Freund Christian Coleman tätlich angegriffen hatte. Nach einer Entschuldigung kam es damals zu keiner Anklage.