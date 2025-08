Legende: Folgenreicher Streit Sha'Carri Richardson und Christian Coleman (hier an der WM 2023). Imago/Xinhua

Die US Trials sind von einem kuriosen Zwischenfall rund um das prominente Sprint-Paar Sha’Carri Richardson und Christian Coleman überschattet worden. Bei einem Streit am Flughafen Seattle soll Richardson ihren Freund körperlich angegriffen haben.

Nach Polizeiangaben stiess sie Coleman mehrfach und warf einen Kopfhörer nach ihm. Die Polizei wertete dies als häusliche Gewalt und nahm die 25-Jährige kurzzeitig fest.

Nur über 100 m an der WM

Als der Vorfall, der sich vor einigen Tagen ereignete, am Freitag (Ortszeit) publik wurde, zog sich Richardson von den US Trials in Eugene zurück. Damit kann sie an der WM in Japan über 200 m nicht starten. Über die 100 m ist sie als Titelhalterin automatisch dabei. Richardson sorgte bereits 2021 für Schlagzeilen, als sie wegen eines Cannabis-Vergehens für die Olympischen Spiele gesperrt wurde.

Coleman hat der Wirbel ebenfalls nicht gut getan: Der 29-Jährige kam über 100 m in 9,86 Sekunden nur auf Rang 5. Die WM-Tickets gingen an Kenny Bednarek (9,79), Courtney Lindsey (9,82) und T'Mars McCallum (9,83).