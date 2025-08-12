Die Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes hat Fred Kerley, den 100-m-Weltmeister von 2022, wegen «Verstössen gegen die Meldepflicht» im Zusammenhang mit Dopingtests suspendiert.
Die Ankündigung der vorläufigen Suspendierung des Sprinters ist ein weiterer Höhepunkt in seinem ohnehin schon chaotischen Jahr:
- Der 30-jährige Amerikaner war zuletzt mehrfach in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Unter anderem wurde er im Januar wegen häuslicher Gewalt gegen die Mutter seiner Kinder angeklagt.
- Vor zwei Wochen verzichtete Kerley auf die Teilnahme an den nationalen Ausscheidungsrennen und damit auf die WM in Tokio im September. Exakte Gründe nannte Kerley, der seine Karriere als 400-m-Läufer lanciert hat, für seinen Rückzug von den US Trials in Eugene nicht. In der Stadt im Bundesstaat Oregon hat er vor drei Jahren den WM-Titel über 100 m geholt.
Kerley gewann auch an Olympischen Spielen über 100 m zweimal Edelmetall, vor vier Jahren in Tokio Silber, vor einem Jahr in Paris Bronze.