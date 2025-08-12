Der US-Amerikaner darf wegen Verstössen gegen die Meldepflicht aktuell keine Wettkämpfe mehr bestreiten.

Legende: Blickt schwierigen Zeiten entgegen Fred Kerley. IMAGO Images/NurPhoto

Die Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes hat Fred Kerley, den 100-m-Weltmeister von 2022, wegen «Verstössen gegen die Meldepflicht» im Zusammenhang mit Dopingtests suspendiert.

Die Ankündigung der vorläufigen Suspendierung des Sprinters ist ein weiterer Höhepunkt in seinem ohnehin schon chaotischen Jahr:

Der 30-jährige Amerikaner war zuletzt mehrfach in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Unter anderem wurde er im Januar wegen häuslicher Gewalt gegen die Mutter seiner Kinder angeklagt.

Vor zwei Wochen verzichtete Kerley auf die Teilnahme an den nationalen Ausscheidungsrennen und damit auf die WM in Tokio im September. Exakte Gründe nannte Kerley, der seine Karriere als 400-m-Läufer lanciert hat, für seinen Rückzug von den US Trials in Eugene nicht. In der Stadt im Bundesstaat Oregon hat er vor drei Jahren den WM-Titel über 100 m geholt.

Kerley gewann auch an Olympischen Spielen über 100 m zweimal Edelmetall, vor vier Jahren in Tokio Silber, vor einem Jahr in Paris Bronze.