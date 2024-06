Per E-Mail teilen

Hochspringer Gianmarco Tamberi und Langstreckenläuferin Nadja Battocletti sorgen für zwei weitere Goldmedaillen für Italien an der Heim-EM.

Über 400 m Hürden triumphieren mit Karsten Warholm (NOR) und Femke Bol (NED) die beiden grossen Favoriten.

Mujinga Kambundji verteidigt ihren EM-Titel über 200 m.

Hochsprung Männer: Tamberis Show für die Geschichtsbücher

Es war eine Wahnsinns-Show, die Gianmarco Tamberi dem heimischen Publikum im Römer Olympiastadion bot. Da war seine äussere Erscheinung mit dem halbseitig rasierten Gesicht. Da war die Höhe von 2,29 m, die der Olympiasieger erst im 3. Versuch und mit dem Rücken zur Wand übersprang. Es folgten 2,31 m, die Tamberi im ersten Anlauf übersprang und sich damit Gold sicherte.

Doch der 32-Jährige dachte noch nicht daran, aufzuhören. Nach zwei missglückten Versuchen über 2,33 m liess er sich die Latte auf 2,34 m legen – und übersprang diese im ersten Versuch. Tamberi liess sich feiern, zog Sprungfedern aus seinen Ersatzschuhen und brachte die Stimmung im grossen Rund zum Kochen. Als Bonus übersprang er schliesslich noch 2,37 m und stellte damit ganz nebenher noch einen EM-Rekord auf.

Schliessen 01:58 Video Tamberi-Show nach Sprung über 2,34 m Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 00:37 Video Europameister Tamberi überfliegt auch 2,37 m Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Hinter Tamberi holten sich die beiden Ukrainer Wladyslaw Lawskyj (2,29 m) und Oleh Doroschtschuk (2,26 m) Silber und Bronze.

400 m Hürden Männer: Warholm zum 3. – Sibilio überrascht

Karsten Warholm wurde seiner Favoritenrolle über 400 m Hürden gerecht. Der Norweger dominierte das Rennen von A bis Z und siegte in 46,98 Sekunden. Für den 28-jährigen Weltrekordhalter war es der 3. EM-Titel in Serie. Für eine Überraschung und Entzückung beim Heimpublikum sorgte Alessandro Sibilio. Der zweitplatzierte Italiener stellte in 47,50 s einen neuen Landesrekord auf. Carl Bengtström (SWE) als Dritter (47,94 s) komplettierte ebenfalls mit Landesrekord das Podest.

Schliessen 00:59 Video Hier läuft Warholm mit EM-Rekord zum dritten EM-Gold in Serie Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 01:08 Video Warholm: «Ich bekam die Antworten, die ich wollte» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

400 m Hürden Frauen: Bol dominiert mit EM-Rekord

Auch bei den Frauen ging der EM-Titel über 400 m Hürden an die grosse Favoritin und Titelverteidigerin. Die Niederländerin Femke Bol lief ein einsames Rennen und siegte mit dem Rekordvorsprung von 1,74 s vor Louise Maraval (FRA) und 1,88 s vor Landsfrau Cathelijn Peeters. In 52,49 s stellte Bol eine neue EM-Bestmarke auf.

Schliessen 01:08 Video Bol läuft einsam und mit EM-Rekord zum Sieg Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:00 Video Bol: «Ich wollte allein laufen und schnell von Anfang an sein» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

10'000 m Frauen: Battocletti schafft das Double

Wie schon über 5000 m ging der Sieg an die Einheimische Nadja Battocletti. Schuf die Italienerin vor 4 Tagen auf der Zielgeraden die Differenz, liess sie nun kurz nach dem Ertönen der Schlussrunden-Glocke sämtliche Verfolgerinnen stehen. Knapp 6 Sekunden betrug der Vorsprung der Italienerin auf die zweitplatzierte Diane van Es (NED). Rang 3 ging an die Britin Megan Keith. In 30:51,32 Minuten stellte Battocletti einen neuen Landesrekord auf.

Schliessen 00:34 Video Battocletti gewinnt vor Heim-Publikum und mit Landesrekord über 10'000 m Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:48 Video Startpistole macht Probleme vor 10'000-m-Lauf der Frauen Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Dreisprung Männer: Gold an Spanier Diaz Fortun

Im Kampf um Gold lieferte sich der Spanier Jordan Alejandro Diaz Fortun ein Weltklasse-Duell mit dem portugiesischen Titelverteidiger Pedro Pichardo, der mit 18,04 m und Meisterschaftsrekord im zweiten Versuch vorgelegt hatte. Doch der Iberer konterte fantastisch mit 18,18 m, der drittbesten Weite der Geschichte. Nur Weltrekordhalter Jonathan Edwards (1995/18,29) und der US-Amerikaner Christian Taylor (2015/18,21) sprangen jemals weiter. Bronze holte der Franzose Thomas Gogois mit 17,38 m.

00:53 Video Diaz Fortun fliegt im Dreisprung auf 18,18 m und zu EM-Gold Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Speerwurf Frauen: Österreicherin Hudson überstrahlt alle

An der ersten Weite von 64,62 m von Victoria Hudson bissen sich sämtliche Konkurrentinnen die Zähne aus. Die Österreicherin wurde bis zum Ende nicht mehr abgefangen und jubelte über EM-Gold. Hinter Hudson holte die Serbin Adriana Vilagos (64,42) Silber, Bronze ging an die Norwegerin Marie-Therese Obst (63,50).