«Ich habe zuerst gemeint, ich sei Zweite» – das gestand Ditaji Kambundji nach ihrem sensationellen Triumph über 60 m Hürden. Dabei hatte die Bernerin an der Hallen-EM in Apeldoorn ihre ärgste Konkurrentin Nadine Visser um 5 Hundertstelsekunden in Schach gehalten. Doch nicht nur das: In 7,67 Sekunden pulverisierte die Schweizerin ihre persönliche Bestzeit und unterbot zugleich einen 44 Jahre alten Europarekord.

«Die Zeiten habe ich noch gar nicht verarbeitet, im Moment bin ich noch beim Sieg», sagte sie im Interview mit SRF. Sie brauche wohl noch eine Weile, um zu realisieren, was sie da für eine Zeit gelaufen sei. Nur 2 Hundertstelsekunden fehlten Kambundji zum Weltrekord. Auf der Allzeit-Bestenliste ist die Schweizerin nun an 2. Stelle zu finden. «Ich hätte nicht erwartet, dass es gleich so eine Zeit ist», so die neue Europameisterin überglücklich.

Ich bin unglaublich happy, erleichtert und stolz auf mich, dass ich das geschafft habe.

Sie habe vor der Hallen-EM gewusst, dass sie schnelle Zeiten in den Beinen habe und dass sie bereit sei. «Aber man muss es immer machen.» Und das tat sie an diesem Freitagabend in Apeldoorn eindrücklich. «Ich bin unglaublich happy, erleichtert und stolz auf mich, dass ich das geschafft habe», so Kambundji.