Angelica Moser springt an der Leichtathletik-Hallen-WM im polnischen Torun zur Bronzemedaille.

Die Zürcherin überspringt 4,70 m und teilt sich den 3. Rang mit zwei Konkurrentinnen.

Schon vor einem Jahr hatte Moser Bronze gewonnen.

Die Vorzeichen für einen Medaillengewinn bei der Hallen-WM im polnischen Torun waren bei Angelica Moser ungünstig. Beschwerden am Oberschenkel erschwerten die Vorbereitungen der Zürcherin, im Wettkampf war sie vorsichtshalber mit einer Bandage unterwegs. Doch allen Unkenrufen zum Trotz wiederholte Moser ihren Medaillengewinn vom Vorjahr.

Die Starthöhe von 4,35 m übersprang sie ebenso im ersten Versuch wie die 4,55 m. Auch über 4,70 m benötigte Moser nur einen Versuch, womit sie so hoch sprang wie noch nie in dieser Saison. Erst bei der Marke von 4,80 m riss Moser dreimal.

Damit begann für 28-Jährige das Zittern. Weil ihre Konkurrentinnen um den dritten Rang aber ebenfalls an dieser Höhe scheiterten, reichte es Moser zur Bronzemedaille. Moser teilt sich den dritten Rang mit der Tschechin Amalie Svabikova und Imogen Ayris aus Neuseeland, die bis zu den 4,80 m ebenfalls ohne Fehlversuch geblieben waren.

Gute Erinnerungen

Aufgrund der Verletzung sei es schon mit dem Erreichen der Limite für die WM eng geworden. «Dass jetzt dabei die Bronzemedaille herausschaut, ist natürlich mega schön», so Moser. Der Oberschenkel habe sie während dem Wettkampf nicht stark behindert, das grössere Problem sei die fehlende Wettkampfpraxis und die damit verbundene Genauigkeit beim Anlauf gewesen. «Das wurde mir bei 4,80 m zum Verhängnis. 4,70 m sind mit dieser Vorbereitung eine solide Höhe, im Sommer ist das Ziel aber, höher zu springen.»

Torun bleibt damit ein gutes Pflaster für Moser. 2021 hatte sie mit dem Europameistertitel in der Halle ihre erste Medaille bei der Elite gewonnen. In ihrem Palmarès stehen zudem eine weitere EM-Goldmedaille (2025 in Apeldoorn) und WM-Bronze (2025 in Nanjing).

Caudery holt Gold

Der Titel ging an die Britin Molly Caudrey, die als einzige Athletin 4,85 m übersprang. Silber sicherte sich Tina Sutej aus Slowenien mit einer übersprungenen Höhe von 4,80 m.

Hallen-WM