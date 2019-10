SRF berichtet vom vorletzten WM-Wettkampftag in Doha am Samstag im Web-only-Livestream ab 15:25 Uhr. Ab 18:45 Uhr können Sie auf SRF zwei und in der SRF Sport App den Einsatz der Schweizer Frauen-Staffel über 4x400 m sehen. Später ab 22:45 Uhr können Sie zudem im TV und in der Sport App den WM-Marathon mit Tadesse Abraham mitverfolgen.