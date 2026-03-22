Über 60 m Hürden qualifiziert sich Ditaji Kambundji problemlos für den Halbfinal an der Leichtathletik-Hallen-WM in Torun (POL) am Sonntagabend.

Sie gewinnt ihren Vorlauf in 7,84 Sekunden, nur Nadine Visser und Devynne Charlton laufen in ihren Vorläufen etwas schneller.

Larissa Bertényi bleibt bei ihrem WM-Debüt im Vorlauf hängen.

Die amtierende Freiluft-Weltmeisterin über 100 m Hürden gab sich bei ihrem Auftakt in die Hallen-WM in Torun keine Blösse. Kambundji lief im ersten Vorlauf der Konkurrenz in 7,84 Sekunden davon und damit überzeugend in den Halbfinal. Dieser wird am Abend ab 18:51 Uhr (live auf SRF zwei) über die Bühne gehen, ebenso der Final (20:13 Uhr).

Kambundjis 7,84 Sekunden unterboten in den anderen Vorläufen nur zwei Läuferinnen: Nadine Visser (NED) und Devynne Charlton (BAH) waren 2 Hundertstelsekunden schneller als die Bernerin. Aus dem Halbfinalfeld sind sie auch in der Weltrangliste als 7. (Visser) und 8. (Charlton) am nächsten bei Kambundji (2.) und dürften die grösste Medaillenkonkurrenz für die Schweizerin darstellen.

Bertényi verpasst den Halbfinal

Die andere Schweizerin in der Hürdenkonkurrenz, Larissa Bertényi, schied bei ihrem WM-Debüt im Vorlauf aus. Die 25-Jährige war gut in ihren Lauf gestartet, konnte aber nicht ganz bis zum Ende mit der Konkurrenz mithalten. Sie erreichte das Ziel nach 8,13 Sekunden als 6. ihres Laufs.