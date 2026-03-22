Ditaji Kambundji verpasst an der Hallen-WM in Torun eine Medaille über 60 m Hürden als 4. knapp.

Der 23-Jährigen fehlen mit einer Zeit von 7,75 Sekunden 2 Hundertstelsekunden auf die Bronzemedaille.

Devynne Charlton (BAH) gewinnt mit dem egalisierten Weltrekord von 7,65 s Gold.

Outdoor-Weltmeisterin Ditaji Kambundji wird ohne Medaille von der Hallen-WM in Polen abreisen. Die 23-Jährige musste sich in einem schnellen Rennen über 60 m Hürden drei Konkurrentinnen geschlagen geben und sich mit dem 4. Schlussrang begnügen. Kambundjis Saisonbestleistung von 7,75 Sekunden reichte um 2 Hundertstel nicht für das Podest.

Der Sieg ging überlegen an Devynne Charlton von den Bahamas. Sie egalisierte mit 7,65 Sekunden ihren eigenen Weltrekord. Silber ging an Nadine Visser (NED), mit Bronze sorgte Pia Skrzyszowska für Jubel bei den polnischen Heimfans.

«Natürlich hätte ich mehr gewollt», sagte Kambundji nach dem Rennen. Sie sei gespannt, den Lauf noch einmal anzuschauen. «Ich glaube, ich bin nicht das Rennen gelaufen, das ich laufen wollte. Das ist sehr schade.» Während des Laufs habe sie keine Zeit gehabt, noch etwas zu korrigieren: «60 Meter sind halt extrem kurz, wenn du nicht das hast, was du gerne hättest.»

Zuvor souverän

Sowohl den Vorlauf am Morgen als auch den Halbfinal eine gute Stunde vor dem Final hatte Kambundji noch souverän bestritten. Ihren Vorlauf gewann die Bernerin, im Halbfinal kam sie zeitgleich mit der späteren Bronze-Gewinnerin Skrzyszowska ins Ziel. Als es im Final dann aber so richtig zählte, fehlten der Schweizerin die letzten Körner.

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