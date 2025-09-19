Audrey Werro qualifiziert sich an der Leichtathletik-WM in Tokio mühelos für den 800-m-Final vom Sonntag.

Sie musste ihre drittschnellste je gelaufene Zeit auspacken: In 1:56,99 Minuten verteidigte Audrey Werro den zweiten Platz in ihrem Heat und qualifizierte sich so souverän für den Final am Sonntag (12:35 Uhr, live auf SRF zwei).

Wie gewohnte hatte sich die 21-jährige Freiburgerin früh an die Spitze gesetzt. Dabei musste sie sich wie bereits im Vorlauf gegen eine Kenianerin behaupten – diesmal war es Lilian Odira. «Es war das ganze Rennen über ein Kampf», meinte Werro im Anschluss. «Ich wollte diese Position unbedingt behalten.»

Und tat dies bis wenige Meter vor dem Ziel: Da schob sich Odira zwar noch an der stets führenden Werro vorbei und siegte in 1:56,85 Minuten; für die Schweizerin machte das aber keinen Unterschied, da die ersten zwei fix den Final erreichten.

Die Zweitschnellste im Final

In der Gesamtabrechnung der drei Halbfinal-Heats blieb jener von Werro der schnellste – dementsprechend war Odira die einzige Athletin, die schneller als die Schweizer Rekordhalterin in den Final lief.

Ende August war Werro beim Triumph am Final der Diamond League in Zürich 1:55,91 Minuten gelaufen, womit sie in der Jahresweltbestenliste hinter Keely Hodgkinson (GBR) den 2. Rang einnimmt.