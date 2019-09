Dreisprung: Taylor wieder Weltmeister

Christian Taylor (USA) hat nach 2011, 2015 und 2017 seinen 4. WM-Titel im Dreisprung gewonnen. Der 29-Jährige zweimalige Olympiasieger sprang in Doha mit 17,92 m Saisonbestleistung und überliess seinem Landsmann Will Claye wie schon vor 2 Jahren in London nur Silber. Claye, in diesem Jahr einziger 18-Meter-Springer, kam im Khalifa-Stadion nicht über 17,74 m hinaus. Bronze gewann Hugues Zango aus Burkina Faso, der im letzten Versuch mit 17,66 m Afrikarekord sprang.

4x400-m-Mixed-Staffel: Gold und Weltrekord für USA

Die USA haben sich bei der WM-Premiere der Mixed-Staffel über 4x400 Meter souverän die Gold-Medaille gesichert. Das Quartett Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo und Michael Cherry setzte sich in 3:09,34 Minuten mehr als 2 Sekunden vor Jamaika und Bahrain durch. Für Felix, die an den US-Trials einen Einzelstartplatz verpasst hatte, ist es die 17. WM-Medaille, die 12. in Gold.

20 km Gehen: Chinesischer Dreifach-Sieg

In der schwül-heissen Nacht von Doha haben die chinesischen Geherinnen Historisches geschafft: Zum ersten Mal in dieser Disziplin ging der komplette Medaillensatz an ein Land. Nach 1:32:53 Stunden holte Weltrekordlerin Liu Hong ihr insgesamt 3. WM-Gold, bereits 2011 und bei der Heim-WM in Peking 2015 hatte sie gewonnen. Qieyang Shenjie wurde Zweite, Bronze sicherte sich Yang Liujing. Titelverteidigerin Yang Jiayu wurde kurz vor dem Ziel disqualifiziert.

