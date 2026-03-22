Audrey Werro läuft an der Leichtathletik-Hallen-WM im polnischen Torun über 800 m zur Silbermedaille.

Die Freiburgerin verbessert ihren Schweizer Rekord und muss sich nur Keely Hodgkinson (GBR) geschlagen geben.

Es ist die erste Medaille bei der Elite für die 21-Jährige.

Fünf Tage vor ihrem 22. Geburtstag hat sich Audrey Werro selber beschenkt. Die hochtalentierte Freiburgerin erfüllte an der Hallen-WM in Torun die hohen Erwartungen und gewann über 800 m souverän die Silbermedaille. Es ist der erste Podestplatz bei der Elite für die Schweizer Ausnahmeläuferin.

Die Goldmedaille war in der Person von Keely Hodgkinson schnell enteilt. Doch hinter der Britin liess sich Werro auch von Positionskämpfen nicht beirren. Auf der letzten Runde schüttelte sie ihre letzten Konkurrentinnen ab und brachte die Silbermedaille ins Ziel. Auch die Zeit lässt sich mehr als nur sehen. Mit 1:56,64 Minuten verbesserte Werro ihren eigenen Schweizer Rekord – aufgestellt Mitte Februar – um 0,63 Sekunden.

Im dritten Versuch klappt's

«Das ist ein wunderbarer Erfolg für mich», beschrieb Werro ihren Auftritt. Es sei ihr Ziel gewesen, sich an Hodgkinson anzuhängen. Trotz den Rangeleien habe sie am Ende noch frische Beine gehabt. Angesprochen auf ihre Rekordzeit blickt Werro optimistisch nach vorne: «Ich denke, da ist noch mehr möglich.»

Werros erste Medaille bei der Elite hatte sich abgezeichnet, im Vorjahr war sie mehrmals knapp an einem Top-3-Platz vorbeigeschrammt. An der Hallen-EM in Apeldoorn fiel sie im Final wegen eines Sturzes aus der Entscheidung, an der Hallen-WM in Nanjing verpasste sie die Medaille als 4. um eine mickrige Hundertstelsekunde. Bei der Outdoor-WM in Tokio resultierte für Werro der starke 6. Rang. Behält die Freiburgerin ihre starke Form bei, ist auch die erste Medaille im Freien nur eine Frage der Zeit.

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