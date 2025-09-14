Der US-Amerikaner Noah Lyles kann in Tokio seinen WM-Titel über die 100 Meter nicht verteidigen und muss sich mit Bronze begnügen.

Jamaika feiert einen Doppelsieg: Oblique Seville triumphiert vor Kishane Thompson.

Die Siegerzeit von Seville: 9,77 Sekunden.

Vor den Augen von Usain Bolt in Tokio kamen die beiden Jamaikaner Oblique Seville und Kishane Thompson wie die Feuerwehr aus ihren Startblöcken. Nicht so Noah Lyles, der nicht den besten Start erwischte und gleich unter Druck kam.

Zwar drehte der US-amerikanische Weltmeister von 2023 in Budapest auf den zweiten 50 Metern auf, doch zur Titelverteidigung reichte es Lyles nicht, stattdessen musste sich der 28-Jährige mit Bronze begnügen (9,89 s).

10-jährige Durststrecke beendet

Gold und Silber machten Bolts Landsmänner unter sich aus. Seville und Thompson lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Ersterer schliesslich mit einer persönlichen Bestzeit von 9,77 Sekunden um 5 Hundertstel zu seinen Gunsten entschied.

Für Seville ist es der erste grosse internationale Einzelerfolg. Bei der WM vor zwei Jahren in Ungarn hatte er mit der jamaikanischen Staffel Bronze geholt. Nun gelang der ganz grosse Coup. Für Jamaika ist es zudem der erste WM-Titel in der Königsdisziplin bei den Männern seit Bolt 2015.

Resultate