Am Mittwochabend Schweizer Zeit hat Mujinga Kambundji an der WM in Doha Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Die 27-jährige Bernerin sicherte sich über 200 m sensationell Bronze und holte damit als erste Schweizer Leichtathletin in einer Sprintdisziplin WM-Edelmetall.

Die Begeisterung, die Kambundji mit ihrem Coup ausgelöst hat, zeigte sich auch 5 Tage später. Am Montagnachmittag um 14:30 Uhr Schweizer Zeit landete die WM-Medaillengewinnerin am Flughafen Zürich und wurde von zahlreichen Fans gefeiert.

Blumen, Fahnen und Autogramme

Die Sprinterin wurde in Zürich mit Fahnen, Glocken und Blumen empfangen und zeigte sich überglücklich über die vielen Leute, die sich mit ihr freuten und sie feierten. «Es ist mega schön – so bin ich noch nie empfangen worden», sagte Kambundji.