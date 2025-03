Die frischgebackene Hallen-Europameisterin Ditaji Kambundji ist auch bei den Indoor-Weltmeisterschaften auf Kurs. Die 22-Jährige erreichte in der Morgensession am letzten Wettkampftag problemlos den Halbfinal über 60 m Hürden. In 7,85 Sekunden belegte Kambundji zwei Hundertstel hinter der Polin Pia Skrzyszowska den 2. Platz, von allen Athletinnen lief sie die fünftschnellste Zeit.