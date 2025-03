Mujinga Kambundji holt an der Hallen-WM in Nanjing (CHN) Gold über 60 m.

Die Bernerin kürt sich mit einer Zeit von 7,04 Sekunden zum zweiten Mal zur Hallen-Weltmeisterin.

Nach Angelica Mosers Bronzemedaille ist es bereits die zweite Medaille für die Schweiz.

Mujinga Kambundji hat erneut zugeschlagen. Die Bernerin brillierte in Nanjing an der Hallen-WM und gewann Gold über 60 m. Mit einer Zeit von 7,04 Sekunden konnte sie all ihre Konkurrentinnen hinter sich lassen. Zaynab Dosso (ITA) holte mit 7,06 s Silber, Patrizia van der Weken (LUX) mit 7,07 s Bronze.

Kambundji kürte damit einen Steigerungslauf mit dem maximalen Lohn. Im Vorlauf hatte sie mit 7,20 Sekunden die Qualifikation geschafft, im Halbfinal war sie 8 Hundertstel schneller. Und im Final erfolgte noch einmal die nötige Steigerung. Damit holte die 32-Jährige ihren zweiten Weltmeistertitel nach Belgrad 2022, auch damals hatte sie in der Halle über die 60 Meter brilliert.

Schon 11 Medaillen

Insgesamt ist es bereits Kambundjis 11. Medaille an Grossanlässen. Zu zweimal Hallen-Gold gesellt sich einmal Hallen-Bronze und einmal Freiluft-Bronze an Weltmeisterschaften. Zudem gewann sie 7 Medaillen an Europameisterschaften. Erst vor wenigen Wochen war mit Silber in Apeldoorn (damals noch hinter Dosso) die letzte dazugekommen, nun konnte sie ihr Palmarès noch einmal ausbauen.

Mit Géraldine Frey war noch eine zweite Schweizerin im Halbfinal vertreten gewesen. Sie blieb mit einer Zeit von 7,24 Sekunden jedoch klar hängen.

