Mahutschich will «keine Mörder auf der Bahn» sehen

Der Hochsprung der Frauen ist die stärkste Disziplin des ukrainischen WM-Teams. Jaroslawa Mahutschich führt die Jahresweltbesten-Liste mit 2,03 m an, Iryina Geraschtschenko (1,98 m) und Julija Lewtschenko (1,95 m) gehören ebenfalls zur Weltspitze.

Eine grosse Rivalin des Trios ist in Eugene nicht dabei: Die Russin Marija Lassizkene darf nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht teilnehmen. Mahutschich begrüsst den Ausschluss der russischen Delegation: «Ich möchte keine Mörder auf der Bahn sehen», sagte die 20-Jährige vor der Qualifikation am Samstag.

00:47 Video Archiv: Mahutschich überspring 2,03 m Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Zerrüttetes Verhältnis zu Russen

Viele russische Athletinnen und Athleten seien für den Krieg, so Mahutschich. Vor dem 24. Februar sei ihr Verhältnis zu Lassizkene gut gewesen, aber «dieser Tag hat alles verändert». Wenn sich Lassizkene beklage, sie werde von der WM ausgeschlossen, «weil sie Russin ist», gelte Lewtschenkos Anwort: «Aber unsere Landsleute sterben, weil sie Ukrainer sind.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hochsprung-Quali am 2. WM-Tag ab 19:25 Uhr auf SRF zwei und später im SRF-Livestream.

Mahutschich will ihre WM-Sprünge den Menschen in ihrer Heimat widmen. «Bereits nach meiner Goldmedaille an der Indoor-WM habe ich Botschaften von vielen Leuten erhalten, die sich über die gute Nachricht gefreut und mich zum Weiterspringen animiert haben», sagte die Athletin, die selbst aus Dnipro fliehen musste.

Ohne Salome Lang

Der WM-Hochsprung findet ohne die beste Schweizer Hochspringerin Salome Lang statt. Die Baslerin musste sich 2021 am Rücken operieren lassen und erlitt danach einen Bänderriss im rechten Fuss. Zunächst hoffte sich noch auf ein Comeback in diesem Jahr, musste das Vorhaben aber abbrechen.