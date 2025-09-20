Maria Perez (ESP) gewinnt an der Leichtathletik-WM in Tokio das Rennen über 20 km Gehen.

20 km Gehen Frauen: Perez verteidigt Titel

Maria Perez hat in Tokio ihre zweite WM-Goldmedaille eingetütet. Die 29-jährige Spanierin gewann eine Woche nach ihrem Sieg über 35 km Gehen auch über die 20-km-Distanz – wie bereits bei der WM 2023 in Budapest. Perez hatte knapp vor der 16-km-Marke und nach 1:08 Stunden für die entscheidende Differenz gesorgt. Die Andalusierin erhöhte das Tempo und setzte sich von ihrer ersten Verfolgerin Alegna Gonzalez (MEX) ab. Perez überquerte die Ziellinie in 1:25:54 Stunden, 12 Sekunden später folgte Gonzalez. Zur grossen Freude des Heimpublikums sicherte sich Nanako Fujii aus Japan einen Hauch vor Paula Milena Torres (ECU) Bronze (1:26:18).

Resultate