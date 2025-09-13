4x400 m Mixed-Staffel: USA geben sich keine Blösse

Das US-Mixed-Team ist an der Leichtathletik-WM souverän in den Final über die 4x400 m eingezogen. Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver und Alexis Holmes stellten im Nationalstadion eine Zeit von 3:10,18 Minuten auf, Schlussläuferin Holmes konnte es sich dabei gar leisten, nicht voll durchzuziehen. So kam die britische Staffel mit Yemi Mary John noch auf 4 Hundertstelsekunden an die USA heran.

Kugelstossen Männer: Walsh ist Quali-Sieger

Topfavorit Ryan Crouser (USA) hat sich souverän für den Final der Kugelstosser qualifiziert. Mit 21,37 Metern reichte es dem dreifachen Olympiasieger allerdings nur zu Platz 3. Der Neuseeländer Tom Walsh (21,74 m) gewann die Qualifikation vor Adrian Piperi (USA/21,47).

Diskuswerfen Frauen: Elkasevic mit Bestweite

Sandra Elkasevic hat ihre Favoritenrolle in der Qualifikation zum Diskus-Final untermauert. Die zweifache Olympia- und WM-Goldgewinnerin aus Kroatien stellte mit 66,72 Metern die Tagesbestweite auf. Auch die Niederländerin Jorinde Van Klinken (66,39) und Valarie Allman aus den USA (66,07) knackten die 66-Meter-Marke.

Leichtathletik-WM