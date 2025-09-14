1500 m Männer: Schock für den Kronfavoriten

Jakob Ingebrigtsen hat an der Leichtathletik-WM in Tokio einen herben Dämpfer einstecken müssen. Der norwegische Topfavorit über die 1500 m ist überraschend bereits im Vorlauf hängengeblieben. Ingebrigtsen lief in seinem Heat in 3:37,84 Minuten auf Platz 8 – nur die jeweils besten 6 kamen weiter. Der zweifache Olympiasieger blieb dabei gute 10 Sekunden über seiner Bestleistung und kann jetzt nur noch auf die 5000 m hoffen. Ingebrigtsen hatte diese Saison mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen, seine Teilnahme in Japan war lange unsicher.