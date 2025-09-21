Die hochgehandelte Freiburgerin läuft im Final über 800 m in der zweitbesten Zeit ihrer Karriere auf Rang 6.

Audrey Werro hat der Schweizer Delegation am letzten Tag der Leichtathletik-WM in Tokio keine zweite Medaille bescheren können. Die 21-jährige Freiburgerin konnte das horrende Tempo auf der Zielgeraden nicht mitgehen und musste sich schliesslich in 1:56,17 Minuten – der zweitbesten Zeit ihrer Karriere – mit Rang 6 begnügen.

Wie schnell das Rennen war, zeigt die Zeit der Siegerin: Die Kenianerin Lilian Odira stellte in 1:54,62 einen neuen WM-Rekord auf, Silbergewinnerin Georgia Hunter Bell und ihre britische Landsfrau Keely Hodgkinson kamen ebenfalls unter der 1:55-Minuten-Marke ins Ziel.

Mehr folgt.