 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Leichtathletik-WM in Tokio Alle Medaillenentscheidungen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht, wie die Medaillen an der Leichtathletik-WM in Tokio bisher verteilt wurden.

13.09.2025, 03:43

Teilen

Männer

Wann Disziplin Gold Silber Bronze
13.9. 35 km Gehen Evan Dunfee (CAN) Caio Bonfim (BRA) Hayato Katsuki (JPN)
13.9. Kugelstossen
14.9. 10'000 m
14.9. 100 m
15.9. Marathon
15.9. Stabhochsprung
15.9. 3000 m Steeple
16.9. Hochsprung
16.9. Hammerwurf
16.9. 110 m Hürden
17.9. Weitsprung
17.9. 1500 m
18.9. Speerwurf
18.9. 400 m
19.9. Dreisprung
19.9. 400 m Hürden
19.9. 200 m
20.9. 20 km Gehen
20.9. 800 m
21.9. 5000 m
21.9. Diskuswurf
21.9. 4x400 m
21.9. Zehnkampf
21.9. 4x100 m

Frauen

Wann Disziplin Gold Silber Bronze
13.9. 35 km Gehen Maria Perez (ESP) Antonella Palmisano (ITA) Paula Milena Torres (ECU)
13.9. 10'000 m
14.9. Marathon
14.9. Diskuswurf
14.9. Weitsprung
14.9. 100 m
15.9. Hammerwurf
15.9. 100 m Hürden
16.9. 1500 m
17.9. Stabhochsprung
17.9. 3000 m Steeple
18.9. Dreisprung
18.9. 400 m
19.9. 400 m Hürden
19.9. 200 m
20.9. 20 km Gehen
20.9. Kugelstossen
20.9. Speerwurf
20.9. 5000 m
20.9. Siebenkampf
21.9. Hochsprung
21.9. 800 m
21.9. 4x400 m
21.9. 4x100 m

Mixed

Wann Disziplin Gold Silber Bronze
13.9. 4x400 m

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)