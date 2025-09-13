Inhalt
Leichtathletik-WM in Tokio
-
Alle Medaillenentscheidungen auf einen Blick
Hier finden Sie eine Übersicht, wie die Medaillen an der Leichtathletik-WM in Tokio bisher verteilt wurden.
Männer
|
Wann
|
Disziplin
|
Gold
|
Silber
|
Bronze
|
13.9.
|
35 km Gehen
|
Evan Dunfee (CAN)
|
Caio Bonfim (BRA)
|
Hayato Katsuki (JPN)
|
13.9.
|
Kugelstossen
|
|
|
|
14.9.
|
10'000 m
|
|
|
|
14.9.
|
100 m
|
|
|
|
15.9.
|
Marathon
|
|
|
|
15.9.
|
Stabhochsprung
|
|
|
|
15.9.
|
3000 m Steeple
|
|
|
|
16.9.
|
Hochsprung
|
|
|
|
16.9.
|
Hammerwurf
|
|
|
|
16.9.
|
110 m Hürden
|
|
|
|
17.9.
|
Weitsprung
|
|
|
|
17.9.
|
1500 m
|
|
|
|
18.9.
|
Speerwurf
|
|
|
|
18.9.
|
400 m
|
|
|
|
19.9.
|
Dreisprung
|
|
|
|
19.9.
|
400 m Hürden
|
|
|
|
19.9.
|
200 m
|
|
|
|
20.9.
|
20 km Gehen
|
|
|
|
20.9.
|
800 m
|
|
|
|
21.9.
|
5000 m
|
|
|
|
21.9.
|
Diskuswurf
|
|
|
|
21.9.
|
4x400 m
|
|
|
|
21.9.
|
Zehnkampf
|
|
|
|
21.9.
|
4x100 m
|
|
|
Frauen
|
Wann
|
Disziplin
|
Gold
|
Silber
|
Bronze
|
13.9.
|
35 km Gehen
|
Maria Perez (ESP)
|
Antonella Palmisano (ITA)
|
Paula Milena Torres (ECU)
|
13.9.
|
10'000 m
|
|
|
|
14.9.
|
Marathon
|
|
|
|
14.9.
|
Diskuswurf
|
|
|
|
14.9.
|
Weitsprung
|
|
|
|
14.9.
|
100 m
|
|
|
|
15.9.
|
Hammerwurf
|
|
|
|
15.9.
|
100 m Hürden
|
|
|
|
16.9.
|
1500 m
|
|
|
|
17.9.
|
Stabhochsprung
|
|
|
|
17.9.
|
3000 m Steeple
|
|
|
|
18.9.
|
Dreisprung
|
|
|
|
18.9.
|
400 m
|
|
|
|
19.9.
|
400 m Hürden
|
|
|
|
19.9.
|
200 m
|
|
|
|
20.9.
|
20 km Gehen
|
|
|
|
20.9.
|
Kugelstossen
|
|
|
|
20.9.
|
Speerwurf
|
|
|
|
20.9.
|
5000 m
|
|
|
|
20.9.
|
Siebenkampf
|
|
|
|
21.9.
|
Hochsprung
|
|
|
|
21.9.
|
800 m
|
|
|
|
21.9.
|
4x400 m
|
|
|
|
21.9.
|
4x100 m
|
|
|
Mixed
|
Wann
|
Disziplin
|
Gold
|
Silber
|
Bronze
|
13.9.
|
4x400 m
|
|
|
SRF