4x400m: USA doch im Final

Gross war am Samstag bei den 4x400m-Staffeln der Männer das Erstaunen gewesen. Das hochgehandelte US-Team verpasste tatsächlich den Einzug in den Final von Sonntag (ab 13:20 Uhr live auf SRF zwei). Nun dürfen die Amerikaner um Christopher Bailey, Demarius Smith, Bryce Deadmon und Jenoah McKiver aber doch noch beim grossen Showdown antreten.

Sambias Läufer wurden nachträglich disqualifiziert, weil sie Athleten der USA und von Kenia behindert hatten. Den somit freigewordenen Platz im Final machten die Amerikaner und Kenianer am Sonntagmorgen in einem Re-Run unter sich aus. Es mussten wieder die gleichen Läufer auf der gleichen Bahn von Samstag antreten. Die USA gewannen dieses Duell in 2:58,48 Minuten klar und sind als viertschnellste Nation im Final.

4x100m: Südafrika verpasst Final

Eine zweite Chance erhielt über die 4x100m die südafrikanische Staffel, die ihr Rennen am Samstag wegen einer Kollision mit Italien während eines Stabwechsels nicht hatte beenden können. Shaun Maswanganyi, Sinesipho Dambile, Bradley Nkoana und Akani Simbine hätten für den nachträglichen Finaleinzug mindestens 38,34 Sekunden schnell sein müssen. Das schafften die Südafrikaner um lediglich drei Zehntelsekunden nicht.